08 декабря 2020

Врач назвал простой способ снизить шанс заражения коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, общественный транспорт, медицинская маска, защитная маска, маска на лицо, covid-19, covid19
Снизить риск заражения коронавирусом в замкнутых пространствах поможет хорошая вентиляция, уверен Владислав Жемчугов Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Чем больше концентрация патогенов в воздухе, тем выше риск заразиться коронавирусом, поэтому снизить этот риск позволит хорошая вентиляция в помещениях, проветривание и влажная уборка. Об этом журналистам рассказал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Он подчеркнул, что наибольшему риску заражения подвержены люди, которые находятся в закрытых помещениях. Там концентрация вируса намного выше, чем на улице, поэтому решить проблему можно при помощи вентиляции.

«В транспорте, кроме ношения масок, должна быть усиленная вентиляция. Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро, а наоборот, усилить мощность нужно. Еще нужно включить вентиляцию с подогревом и фильтрацией в автобусах и в другом общественном транспорте», — заявил Жемчугов в интервью радио Sputnik. Аналогичное правило следует применить к офисным помещениям и квартирам. Эти помещения, говорит иммунолог, нужно чаще проветривать и не забывать о влажной уборке.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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