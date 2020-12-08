Составлено новогоднее меню для больных коронавирусом

Больным коронавирусом следует отказаться от алкоголя и жирных блюд Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Больному коронавирусом за праздничным столом следует отказаться от алкоголя, а также жирных, острых и копченых блюд. Вместо них стоит обратить внимание на овощи и фрукты, а также цитрусовое желе, рыбу и витаминный морс. Об этом рассказали российские врачи-диетологи.

«Людям, которые болеют коронавирусом, нужно желудочно-кишечный тракт оберегать от раздражения», — цитирует РИА «Новости» врача-диетолога Елену Чедия. По ее словам, коронавирус оказывает влияние на желудок и кишечник, поэтому нужно минимизировать все острое, а жареные блюда заменить на тушеные.

Диетолог Анна Белоусова посоветовала включить в новогоднее меню больше фруктов и в частности цитрусовых, которые обладают витамином С и разжижают кровь. Оптимальным блюдом, по ее словам, станет цитрусовое желе.

Одной из лечебных закусок для больных коронавирусом, по мнению врача, станет маринованный лук. Он не только не потеряет своих противовирусных свойств, но станет отличной закуской к основным блюдам.

Ранее стало известно о действии алкоголя в период вакцинации от коронавируса. По словам врача-нарколога Алексея Казанцева, которые приводит «Национальная служба новостей», употребление спиртного не только может резко снизить эффективность препарата, но и привести к аллергической реакции.