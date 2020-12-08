08 декабря 2020
07 декабря 2020

В Челябинске озвучили подробности падения лифта в многоэтажке

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур по новым домам
В челябинском лифте находились две женщины с детьми Фото: Анна Майорова © URA.RU

Все системы безопасности в лифте, упавшей в доме на площади Мопра в Челябинске, сработали в штатном режиме. Об этом URA.RU заявили в управляющей компании «Тополинка», обслуживающей данный дом.

«Лифт работал в штатном режиме, все системы безопасности также действовали штатно. При движении вниз со второго этажа на первом этаже не сработал датчик точной остановки кабины, поэтому она опустилась ниже уровня первого этажа», — пояснили URA.RU в управляющей организации.

Кабина лифта упала 8 декабря в одном из подъездов 16-этажного дома №8 по улице Мопра. Внутри находились две женщины с детьми. Вызов диспетчеру поступил в 10:13, людей вызволили в 10:29. В результате инцидента никто не пострадал.

«В данный момент проводится служебная проверка действий персонала подрядчика, обслуживающего лифтовое оборудование. К этому моменту все лифты жилого фонда проверены и исправны», — уточнили URA.RU в компании. Проверкой инцидента занимается прокуратура Центрального района.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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