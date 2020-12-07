В Челябинске рухнул лифт с женщинами и детьми внутри

В результате инцидента никто не пострадал Фото: Анна Майорова © URA.RU

В жилом доме Челябинска в шахту сорвался лифт, в котором были две женщины с детьми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по Челябинской области.

«В многоквартирном доме №9 на площади МОПРа в городе Челябинске на уровне второго этажа произошел обрыв троса лифта, в котором находились две женщины с детьми. В результате происшествия никто не пострадал», — сообщили в прокуратуре.

Обращение в полицию и прокуратуру подал отец одного из семейств, оказавшихся в лифте. Прокуратура начала проверку. «В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку действиям управляющей компании ГК „Тополинка“ и организации, обслуживающей лифтовое оборудование. При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — заключили в пресс-службе ведомства.