07 декабря 2020

В Челябинске рухнул лифт с женщинами и детьми внутри

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Штаб-квартира РМК (Русская медная компания). Екатеринбург, лифт, русская медная компания, штаб квартира рмк, интерьер
В результате инцидента никто не пострадал Фото: Анна Майорова © URA.RU

В жилом доме Челябинска в шахту сорвался лифт, в котором были две женщины с детьми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры по Челябинской области.

«В многоквартирном доме №9 на площади МОПРа в городе Челябинске на уровне второго этажа произошел обрыв троса лифта, в котором находились две женщины с детьми. В результате происшествия никто не пострадал», — сообщили в прокуратуре.

Обращение в полицию и прокуратуру подал отец одного из семейств, оказавшихся в лифте. Прокуратура начала проверку. «В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку действиям управляющей компании ГК „Тополинка“ и организации, обслуживающей лифтовое оборудование. При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — заключили в пресс-службе ведомства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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