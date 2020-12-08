08 декабря 2020
07 декабря 2020

На мэра из ЯНАО завели дело за покупку роскошного катера

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия Гыды хотела приобрести катер за 9 млн рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Глава ямальского села Гыда Олег Шабалин отправился в суд из-за того, что его администрация хотела приобрести катер за 9 млн рублей. Чиновник не смог обосновать закупку и был оштрафован. Об этом сообщили в прокуратуре ЯНАО.

«Установлено, что администрацией села Гыда осуществлена закупка лодки стоимостью 8,75 млн рублей, которая имеет избыточные потребительские свойства. Реальное обоснование потребности заказчика в приобретении лодки исключительно с указанными характеристиками глава поселения представить не смог», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В документах закупки сказано, что мэрия собиралась купить катер с мощностью двигателя не менее 300 лошадиных сил. В лодке обязательно должен стоять диван, который трансформируется в постель. Также в судно должны быть вмонтированы два прикуривателя и два USB зарядных устройства, а сидения должны иметь откидные подлокотники и амортизацию.

После проверки прокуратуры в отношении Шабалина возбудили административное дело. Суд признал его виновным по статье о включении в закупки объекта, несоответствующего требованиям закона, и выписали штраф на 20 тысяч рублей. URA.RU направило в администрацию Гыды просьбу прокомментировать ситуацию, ответ пока не последовал.

Летом Шабалин уже попадал под проверку прокуратуры ЯНАО. Тогда надзорный орган привлек его к ответственности из-за того, что мэрия Гыды подписывала контракты на поставки бензина в обход законодательства.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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