08 декабря 2020
07 декабря 2020

В ХМАО продолжает расти число заражающихся коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО зафиксирован рост заражающихся коронавирусом в день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО с 25 ноября число заражающихся коронавирусом в день перестало опускаться ниже 200 и продолжает расти. За минувшие сутки заразилось 222 человека. Обновленные данные за прошедшие сутки опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 222 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах. На момент выявления у 152 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 64 зафиксирована пневмония, у 6 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,02», — публикует обновленные данные оперштаб. Всего за месяц коронавирусом заразилось 6250 жителей региона. Статистика по территориям выглядит так:

  • Сургут — 35;
  • Нижневартовск — 26;
  • Ханты-Мансийск — 21;
  • Нягань — 17;
  • Нефтеюганский район — 14;
  • Урай — 14;
  • Сургутский район — 12;
  • Пыть-Ях — 12;
  • Советский район — 11;
  • Нефтеюганск — 10;
  • Мегион — 9;
  • Когалым — 7;
  • Югорск — 6;
  • Октябрьский район — 6;
  • Кондинский район — 6;
  • Лангепас — 4;
  • Нижневартовский район — 4;
  • Березовский район — 4;
  • Покачи — 3;
  • Радужный — 1,

Состояние 151 пациента тяжелое, 98 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 130,82%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 451 человек (4 человека за сутки). За сутки излечились 363 человека, за весь период пандемии — 31 912 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за месяц резко выросла смертность от коронавируса. Тогда от коронавируса умер 171 человек, а месяцем ранее — 78 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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