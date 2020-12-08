В ХМАО продолжает расти число заражающихся коронавирусом

В ХМАО зафиксирован рост заражающихся коронавирусом в день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО с 25 ноября число заражающихся коронавирусом в день перестало опускаться ниже 200 и продолжает расти. За минувшие сутки заразилось 222 человека. Обновленные данные за прошедшие сутки опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 222 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах. На момент выявления у 152 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 64 зафиксирована пневмония, у 6 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,02», — публикует обновленные данные оперштаб. Всего за месяц коронавирусом заразилось 6250 жителей региона. Статистика по территориям выглядит так:

Сургут — 35;

Нижневартовск — 26;

Ханты-Мансийск — 21;

Нягань — 17;

Нефтеюганский район — 14;

Урай — 14;

Сургутский район — 12;

Пыть-Ях — 12;

Советский район — 11;

Нефтеюганск — 10;

Мегион — 9;

Когалым — 7;

Югорск — 6;

Октябрьский район — 6;

Кондинский район — 6;

Лангепас — 4;

Нижневартовский район — 4;

Березовский район — 4;

Покачи — 3;

Радужный — 1,

Состояние 151 пациента тяжелое, 98 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 130,82%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 451 человек (4 человека за сутки). За сутки излечились 363 человека, за весь период пандемии — 31 912 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО за месяц резко выросла смертность от коронавируса. Тогда от коронавируса умер 171 человек, а месяцем ранее — 78 человек.