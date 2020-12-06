В ХМАО за месяц резко выросла смертность от коронавируса

В ХМАО смертность от коронавируса выросла в 2 раза за месяц Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО от коронавируса умер 171 человек за месяц с 7 ноября по 7 декабря, месяцем ранее — 78 человек. Обновленные данные за прошедшие сутки опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 220 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах. На момент выявления у 170 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 44 зафиксирована пневмония, у 6 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,02», — передает обновленные данные оперштаб. Всего за месяц коронавирусом заразилось 6250 жителей региона.

Статистика по территориям выглядит так:

Ханты-Мансийск — 36;

Сургут — 32;

Нягань — 30;

Нижневартовск — 23;

Нефтеюганский район — 15;

Сургутский район — 13;

Урай — 10;

Когалым — 9;

Нефтеюганск — 8;

Октябрьский район — 8;

Югорск — 6;

Нижневартовский район — 6;

Мегион — 4;

Советский район — 3;

Радужный — 3;

Пыть-Ях — 3;

Лангепас — 2;

Белоярский район — 2;

Ханты-Мансийский район — 2;

Кондинский район — 2;

Березовский район — 2;

Покачи — 1.

Состояние 146 пациентов тяжелое, 94 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 130,82%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 445 человек (4 человека за сутки). За сутки излечились 372 человека, за весь период пандемии — 31 238 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО обновили список запретов во время пандемии. Эти меры должны снизить распространение коронавируса на время новогодних праздников.