06 декабря 2020
05 декабря 2020
04 декабря 2020

В ХМАО за месяц резко выросла смертность от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО смертность от коронавируса выросла в 2 раза за месяц Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО от коронавируса умер 171 человек за месяц с 7 ноября по 7 декабря, месяцем ранее — 78 человек. Обновленные данные за прошедшие сутки опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 220 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах. На момент выявления у 170 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 44 зафиксирована пневмония, у 6 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,02», — передает обновленные данные оперштаб. Всего за месяц коронавирусом заразилось 6250 жителей региона.

Статистика по территориям выглядит так:

  • Ханты-Мансийск — 36;
  • Сургут — 32;
  • Нягань — 30;
  • Нижневартовск — 23;
  • Нефтеюганский район — 15;
  • Сургутский район — 13;
  • Урай — 10;
  • Когалым — 9;
  • Нефтеюганск — 8;
  • Октябрьский район — 8;
  • Югорск — 6;
  • Нижневартовский район — 6;
  • Мегион — 4;
  • Советский район — 3;
  • Радужный — 3;
  • Пыть-Ях — 3;
  • Лангепас — 2;
  • Белоярский район — 2;
  • Ханты-Мансийский район — 2;
  • Кондинский район — 2;
  • Березовский район — 2;
  • Покачи — 1.

Состояние 146 пациентов тяжелое, 94 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 130,82%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 445 человек (4 человека за сутки). За сутки излечились 372 человека, за весь период пандемии — 31 238 югорчан.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО обновили список запретов во время пандемии. Эти меры должны снизить распространение коронавируса на время новогодних праздников.

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