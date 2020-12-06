В ХМАО за месяц резко выросла смертность от коронавируса

В ХМАО от коронавируса умер 171 человек за месяц с 7 ноября по 7 декабря, месяцем ранее — 78 человек. Обновленные данные за прошедшие сутки опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 220 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах. На момент выявления у 170 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 44 зафиксирована пневмония, у 6 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,02», — передает обновленные данные оперштаб. Всего за месяц коронавирусом заразилось 6250 жителей региона.
Статистика по территориям выглядит так:
- Ханты-Мансийск — 36;
- Сургут — 32;
- Нягань — 30;
- Нижневартовск — 23;
- Нефтеюганский район — 15;
- Сургутский район — 13;
- Урай — 10;
- Когалым — 9;
- Нефтеюганск — 8;
- Октябрьский район — 8;
- Югорск — 6;
- Нижневартовский район — 6;
- Мегион — 4;
- Советский район — 3;
- Радужный — 3;
- Пыть-Ях — 3;
- Лангепас — 2;
- Белоярский район — 2;
- Ханты-Мансийский район — 2;
- Кондинский район — 2;
- Березовский район — 2;
- Покачи — 1.
Состояние 146 пациентов тяжелое, 94 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 130,82%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 445 человек (4 человека за сутки). За сутки излечились 372 человека, за весь период пандемии — 31 238 югорчан.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО обновили список запретов во время пандемии. Эти меры должны снизить распространение коронавируса на время новогодних праздников.
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