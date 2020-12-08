08 декабря 2020

В Миассе школьников отправили на дистанционное обучение

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа в селе Долгодеревенское, где пикетировали старшеклассники. Челябинская область, класс, уборка класса
В школе не будет воды минимум два дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Школа №44 в Миассе, третьем по величине городе Челябинской области, ушла на дистанционное обучение из-за коммунальной аварии. Информацию об этом подтвердили URA.RU в пресс-службе мэрии Миасса.

«Из-за серьезной аварии на водопроводе, которая произошла вне территории школы, в образовательное учреждение прекратилась подача воды. Директором школы было принято решение отправить на дистанционное обучение все классы, кроме 10 и 11. Старшеклассники будут посещать уроки в сокращенном виде», — уточнили URA.RU в пресс-службе мэрии Миасса. Там добавили, что из-за сложностей в восстановлении водопровода коммунальщики обещали завершить ремонт в течение двух дней.

«Предварительно все школьники вернутся к занятиям 11 декабря, однако ремонт, который проводится в зимних условиях, может затянуться», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии Миасса.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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