Судья пригрозил удалить обвиняемых из зала до конца процесса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге 27-летнюю Ксению Каторгину убили при продаже машины

Обвиняемые в убийстве Ксении Каторгиной устроили скандал перед началом суда по их делу — сообщает из зала суда корреспондент URA.RU. Они поругались друг с другом, споря о том, кто убивал девушку, а также потребовали себе новых адвокатов.

«Я не убивал, пальцем ее не трогал, — прокричал из клетки Михаил Федорович. — [Марат] Ахметвалиев убивал!». Также Федорович повздорил со своей сожительницей Екатериной Меньщиковой. «Она кричала, что так и не ознакомилась с четырьмя томами уголовного дела, и ее права нарушены», — передает с места событий журналист агентства. Судья Александр Ладин сделал бывшим сожителям замечание, предупредив, что за такое поведение может удалить из зала суда до конца процесса.

Также обвиняемые потребовали себе новых адвокатов — защитники, предоставленные им по назначению (Лазурова у Федоровича и Новоселова — у Меньщиковой) их не устроили. «Я без адвоката буду вообще!» — прокричала Екатерина Меньщикова. «Не доверяю адвокату — прошу назначить нового на процесс, — заявил Федорович. — Любого другого по назначению». По его словам, он должен адвокату 180 тысяч, но нужной ему юридической помощь так и не получил.

В итоге оба (Федорович и Меньшикова) заявили отводы своим защитникам. Однако судья Александр Ладин, рассмотрев ходатайства обвиняемых, отказал им. В ближайшее время суд огласит обвинительное заключение по делу.

27-летняя Ксения Каторгина из Екатеринбурга пропала 10 октября, поехав продавать свою Audi Q5: деньги ей были нужны для ипотеки. Ее машина нашлась в Челябинске: перекупщик, который приобрел ее, обнаружил пятна крови в салоне и пришел в полицию. Вскоре были задержаны подозреваемые в ее убийстве — челябинцы Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и Екатерина Меньшикова. Похороны погибшей девушки прошли 18 октября. Мать Ксении пожелала убийцам смертной казни.

Перед началом суда Максим Федорович и его сожительница Екатерина Меньшикова ругались друг с другом и спорили с адвокатами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Михаил Федорович — организатор всей аферы с отъемом Audi Q5 и убийством Ксении Каторгиной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Журналисты пытаются получить комментарии защитников убийц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Таксист Марат Ахметвалиев — исполнитель воли Максима Федоровича и его сожительницы Екатерины Меньщиковой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дмитрий Панов — адвокат матери погибшей Ксении Каторгиной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU