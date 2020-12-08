В пандемию тысячи бизнесменов не смогли вести дела в Тюменской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области за время пандемии свой бизнес уже закрыли 4 772 субъекта предпринимательства. Об этом рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Лариса Невидайло. Больше всего коронавирус ударил по малому и среднему бизнесу.

«По состоянию на 1 октября на территории Тюменской области зарегистрирован 80 821 субъект предпринимательской деятельности. По сравнению с данными на 1 марта снижение составило 1 054. Также в реестре малого и среднего предпринимательства на 10 октября значилось 63 356 субъектов, снижение за период с марта составило 3 718», — рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Лариса Невидайло, выступая на заседании комиссии «Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления».

От закрытия бизнес не спасали даже меры поддержки ()и то, что его меньше штрафовали и реже проверяли. Так, по сравнению с прошлым годом за девять месяцев 2020-го было проведено на 5 185 проверок меньше. А сумма назначенных взысканий снизилась на 32%, или на 59 миллионов рублей.

«Следует сказать, что при анализе за полгода, мы видели увеличение сумм наложенных штрафов на 0,27% (226 000 рублей) на фоне снижения количества контрольно-надзорных мероприятий. Сейчас же всё нормализовалось», — подчеркнула Невидайло. При этом, по ее словам, за время пандемии к ней поступило больше обращений от предпринимателей, чем за весь прошлый год.

Ранее URA.RU писало о новых ограничениях, которые власти ввели для бизнеса на фоне пандемии коронавируса. До середины января общепиту и развлекательным заведениям запретили принимать гостей по ночам.