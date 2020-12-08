Губернатор ХМАО оценила проект, презентованный Путину

Строительство геномной лаборатории в Сургуте должно начаться в ближайшее время Фото: Центр социальных медиа Югры

В Сургуте началась подготовка к строительству геномной лаборатории на площадке будущего центра научно-технологического центра. Об этом губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила во время итоговой пресс-конференции, передает корреспондент URA.RU.

«Когда я представляла идею президенту [России Владимиру Путину], Владимир Владимирович отметил, что это перспективное направление — сбережение здоровья и увеличение продолжительности жизни населения в арктической зоне. У нас подписаны соглашения с Курчатовским институтом, Сибирским отделением Российской академии наук», — заявила губернатор ХМАО. Она также отметила, что в плане подготовки кадров для реализации проекта округ сотрудничает с МГУ и компанией «Роснефть».

Глава региона обозначила, что на строительной площадке уже началась подготовка к работе. К ней подключена и мэрия Сургута, которая занимается обеспечением земельного участка коммунальной инфраструктурой. «Фонд научно-технологического развития приступает к проектированию объектов, которые наполнят эту площадку кампуса», — добавила Комарова.

Ранее URA.RU сообщало, что геномная лаборатория должна стать первым объектом масштабного проекта по созданию научно-технологического центра в Сургуте. Это научный кластер нефтегазового сектора на площади в 60 гектаров, который должен быть построен в крупнейшем городе в ХМАО за следующие десять лет.