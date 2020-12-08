Свердловского губернатора просят сделать 31 декабря выходным днем

Свердловский губернатор может увеличить для свердловчан новогодние каникулы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Почти четыре пятых екатеринбуржцев (79%) просят свердловского губернатора сделать 31 декабря выходным днем. Таковы данные опроса, организованного РБК и проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

«Пока все остается, как есть. Не исключено, что вопрос может быть вынесен на обсуждение, но на данный момент таких решений не принималось», — прокомментировали URA.RU в ДИПе. Как писало URA.RU, в декабре 2019 года Евгений Куйвашев организовал опрос мнений на своей странице в Instagram, по итогам которого 31 декабря был объявлен выходным для госслужащих. Также главам муниципалитетов было рекомендовано отпустить своих подчиненных на каникулы. Руководителям коммерческих организаций губернатор предоставил действовать на свое усмотрение.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что объявить 31 декабря выходным могут главы регионов. В ноябре депутаты Госдумы отклонили законопроект, по которому предлагалось объявить 31 декабря выходным днем на федеральном уровне. Общероссийский опрос суммировал мнения 1600 россиян, в первую очередь, проживающих в городах-миллионниках.