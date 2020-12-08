К депутату гордумы в Пермском крае пришли с обысками

Оперативные мероприятия проводились в рамках расследования «мусорного дела» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В доме депутата гордумы Чайковского (Пермский край) Галины Шестаковой прошли обыски. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. По его словам, оперативные мероприятия могли проводиться в рамках расследования уголовного дела о незаконном предпринимательстве.

«Обыски [у Шестаковой] проводились в рамках „мусорного дела“. Уголовное дело по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) возбуждено и расследуется в отношении неопределенного круга лиц», — пояснил источник. Он отметил, что расследованием дела занимаются сотрудники краевого СУ СКР по Пермскому краю.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ведомства, на момент опубликования материала ответ не получен. Галина Шестакова не ответила на звонок, а также направленное ей через мессенджер сообщение.

Шестакова является директором ООО «Автомеханизация». URA.RU писало, что данная фирма свозила мусор на закрытый по решению суда полигон ТБО в Чайковском. Общественники отмечали, что администрация города была в курсе ситуации, но не предпринимала никаких действий.