Автоэксперты: какие детали первыми ломаются у российских машин

Автоэксперт считает Дмитрий Славнов, что в тип поломок определяется типом автовладельца Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Первым делом у российских машин ломаются детали ходовой части. Кроме того, авто Lada быстро гниют, заявил URA.RU председатель комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области, автоэксперт Кирилл Форманчук.

«Ломается первое — это детали подвески, ходовой части, которые вращаются постоянно. С электроникой проблемы еще бывают. Также плохое качество пластика, из которого машины сделаны. Плохое качество металла, потому что машины гнить начинаю раньше, чем через год», — перечислил Форманчук.

Автоэксперт также рассказал, что в его практике неоднократно были случаи, когда автовладельцы обращались в суд из-за того, что их новенькая Lada начинала гнить через несколько месяцев после покупки. Форманчук считает, что эти проблемы возникают из-за использования дешевых материалов при производстве машин.

Однако автоэксперт и автоюрист Дмитрий Славнов в свою очередь отмечает, что первыми сломаются те детали, которые владелец будет жестче всего эксплуатировать. По его словам, поломки авто зависят от типа автовладельца. Если водитель правильно ухаживает за своей машиной — она его не подведет.

«Спрогнозировать, как и что может отвалиться, сложно. Кто-то ездит по бездорожью, убивая подвеску. Молодежь, к примеру, больше любит гонять, здесь силовой агрегат приходит в нагрузку. Третьи постоянно таскают за собой какие-нибудь прицепы, нагружают машину. Соответственно здесь силовой каркас идет на износ», — объяснил Славнов. Эксперт подчеркнул, что золотое правило — это «не мешать технике работать».

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