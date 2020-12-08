Спасший детеныша нерпы ямалец стал человеком года в ЯНАО

Ямалец Афанасий Тэсида спас нерпу и за это получил звание «Человека года» 2020 Фото: пресс-служба «Газпромнефть-Развитие»

Житель села Газ-Сале Афанасий Тэсида, который весной спас детеныша нерпы, стал «Человеком года» в ЯНАО в номинации «Экология». Региональная премия, учрежденная медиасообществом, вручалась в этом году впервые.

«Детеныш нерпы заблудился и не смог попасть в водоем, прополз метров 700 по снегу до наших объектов. Это очень беззащитные существа, если они остаются без матери. Хорошо, что мы его заметили и быстро вернули в привычную среду обитания», — рассказал сам Тэсида, сотрудник компании «Газпромнефть-Развитие». Малыша обнаружили в районе села Газ-Сале, около Тазовского месторождения.

Ямалец получил звание «Человека года» за спасение маленькой нерпы Пресс-служба «Газпромнефть-Развитие»

По оценке нефтяника, нерпе было примерно 1,5 года. Без помощи она могла погибнуть от голода или из-за диких животных. Тэсида подчеркивает, что нерпы и рыба появляются только в чистой воде. Это значит, что состояние ямальских водоемов в последние годы улучшилось.

На премию «Человек года» кандидатуру ямальца выдвинула местная телекомпания «Студия „Факт“», снявшая репортаж о спасении нерпы, поэтому награда стала неожиданностью для Тэсиды.