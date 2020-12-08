В Свердловской области рекордное количество смертей от COVID

Летальность среди пациентов выше, чем летом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Штаб по борьбе с коронавирусом Свердловской области сообщил 9 декабря о 15 смертях заболевших COVID-19. Высокие показатели смертности держатся уже на протяжении нескольких недель. За месяц с 9 ноября скончалось 309 человек — таких показателей не было во время летнего пика (в июле, когда свердловские морги жаловались на нехватку мест скончалось 169 человек с диагнозом COVID).

В Свердловской области 9 декабря подтверждено 385 новых случаев COVID-19 на Среднем Урале, сообщили в региональном оперштабе. «Состояние 624 госпитализированных оценивается как тяжелое, 339 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 225 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением минздрава региона), составляет 992, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением горздрава Екатеринбурга), — 2 429», — уточнили в штабе.

Выписано 386 человек. Общее число выздоровевших достигло 42 030 свердловчан. С диагнозом COVID-19 умерло 1 148 жителей региона. Всего в области коронавирусом заразилось 49 776 человек.