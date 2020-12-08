Губернатор ХМАО объяснила задержку с формированием правительства

Предполагается, что состав правительство ХМАО может быть оглашен до конца недели Фото: Центр социальных медиа Югры

Губернатор ХМАО Наталья Комарова завершит процесс формирования структуры и состава окружного правительства в установленный законом срок, он заканчивается 13 декабря. Об этом глава региона заявила во время итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста URA.RU.

«Цирка не будет, — ответила губернатор на предложение озвучить состав правительства во время пресс-конференции. — Если вы заметили, то мы приняли решение, что правительство будет формироваться по-новому. Руководители исполнительных органов власти будут входить в состав правительства. В состав правительства по решению губернатора будут входить и руководители муниципальных образований. Сейчас завершается такая работа. Нужно было определиться, кто куда бежит и кто чем занимается. В установленный законом срок мы справимся с этой задачей», — прокомментировала Комарова.

Также глава региона отметила, что в окружном правительстве появятся кураторы отдельных проектов. Такую должность, например, уже занял Владислав Нигматулин, который стал вице-губернатором, отвечающим за проекты в сфере научно-технологического развития. «Мы считаем, что это перспективная система и сейчас ее тестируем», — отметила губернатор ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что объявление новой структуры и состава правительства ХМАО югорский истеблишмент ждет с середины сентября. Параллельно идет конкурс на замещение должности главы окружного департамента физической культуры и спорта, в котором принимала участие и общественность.