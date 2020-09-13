Названы сроки формирования нового правительства ХМАО

Обновленный состав правительства ХМАО будет сформирован в течение трех месяцев. Такое решение приняла губернатор Наталья Комарова, сообщает пресс-служба правительства Югры.
«Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры продолжает действовать до сформирования нового состава», — сообщает пресс-служба региона со ссылкой на документ.
Руководителю аппарата Комаровой Анатолию Уткину и первому заместителю губернатора округа Алексею Шипилову поручено до 21 сентября 2020 года внести предложения по персональному составу правительства, структуре исполнительных органов государственной власти, распределению обязанностей между заместителями губернатора региона.
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