Названы сроки формирования нового правительства ХМАО

Новый состав правительства будет сформирован в течение трех месяцев Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Обновленный состав правительства ХМАО будет сформирован в течение трех месяцев. Такое решение приняла губернатор Наталья Комарова, сообщает пресс-служба правительства Югры.

«Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры продолжает действовать до сформирования нового состава», — сообщает пресс-служба региона со ссылкой на документ.

Руководителю аппарата Комаровой Анатолию Уткину и первому заместителю губернатора округа Алексею Шипилову поручено до 21 сентября 2020 года внести предложения по персональному составу правительства, структуре исполнительных органов государственной власти, распределению обязанностей между заместителями губернатора региона.