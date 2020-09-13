13 сентября 2020
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11 сентября 2020

Названы сроки формирования нового правительства ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Адресники. Ханты-Мансийск, правительство хмао, дом правительства
Новый состав правительства будет сформирован в течение трех месяцев Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Обновленный состав правительства ХМАО будет сформирован в течение трех месяцев. Такое решение приняла губернатор Наталья Комарова, сообщает пресс-служба правительства Югры.

«Правительство Ханты-Мансийского автономного округа — Югры продолжает действовать до сформирования нового состава», — сообщает пресс-служба региона со ссылкой на документ.

Руководителю аппарата Комаровой Анатолию Уткину и первому заместителю губернатора округа Алексею Шипилову поручено до 21 сентября 2020 года внести предложения по персональному составу правительства, структуре исполнительных органов государственной власти, распределению обязанностей между заместителями губернатора региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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