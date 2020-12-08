В споре мэрии Кургана и Юрия Гальцева появился новый участник

Интересы Юрия Гальцева в суде будет представлять полный тезка родного брата артиста Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

В судебном разбирательстве между администрацией Кургана и полным тезкой актера и юмориста Юрия Гальцева появился новый участник. Представлять интересы ответчика будет Николай Гальцев — полный тезка родного брата артиста. Информация об этом опубликована в ГАС «Правосудие».

«Представитель — Гальцев Николай Николаевич», — отмечается в картотеке. В суде уже состоялось собеседование между сторонами.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, утверждает, что ответчиком по делу действительно является известный уроженец Кургана, художественный руководитель театра эстрады имени Аркадия Райкина в Санкт-Петербурге Юрий Гальцев. По его словам, спор с мэрией связан с задолженностью по договору аренды земельного участка.

Дозвониться до Гальцева по телефонам, имеющимся в распоряжении URA.RU, не удалось. Сообщения в соцсетях на момент публикации он не прочитал. В пресс-службе театра эстрады имени Аркадия Райкина заявили URA.RU, что Гальцев находится на съемках, и предложили выслать ему вопросы по теме (направлены редакцией).

В пресс-службе Курганского городского суда сообщили URA.RU, что судебное заседание по указанному делу назначено на 24 декабря. В суде также подтвердили, что речь идет о задолженности по договору аренды.

Ранее URA.RU сообщало, что мэрия Кургана подала в суд на полного тезку юмориста Юрия Гальцева. Инсайдеры заявляли, что ответчиком действительно может быть артист, а причиной спора может быть база на улице Омской в Кургане, при этом другие подробности они не раскрывали. В пресс-службу городской администрации были направлены вопросы, на момент публикации ответы на них не поступали.

Скрин: kurgansky--krg.sudrf.ru