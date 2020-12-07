07 декабря 2020

Мэрия Кургана судится с Юрием Гальцевым

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Артист Юрий Гальцев , гальцев юрий
Между администрацией Кургана и полным тезкой актера возник спор из-за земли Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Администрация Кургана подала в суд на Гальцева Юрия Николаевича — полного тезку актера и юмориста, родившегося в этом городе. Информация об этом опубликована в ГАС «Правосудие».

«Споры, вытекающие из договора аренды земельных участков», — указано в категории дела в картотеке. Другие подробности не раскрываются. Источники URA.RU, знакомые с ситуацией, заявили, что ответчиком по делу действительно может быть известный уроженец Кургана, художественный руководитель театра эстрады имени Аркадия Райкина в Санкт-Петербурге Юрий Гальцев. По словам инсайдера, причиной спора может быть база на улице Омской в Кургане, подробности он раскрывать не стал.

Дозвониться до Гальцева по номерам, имеющимся в распоряжении URA.RU, не удалось. В пресс-службу администрации Кургана направлен запрос, на момент публикации ответ не поступил.

Гальцев родился в Кургане в 1961 году. Он часто приезжает к родственникам в родной город. Во время одного из визитов он посетил пляж «Голубые озера» и был поражен количеством мусора. Гальцев сам собрал мусор в мешки и записал видеообращение, в котором отчитал земляков: «Просто противно. Посмотрите, что творится». В ноябре Гальцев снял музыкальный клип о Кургане, заявив, что это подарок землякам.

Скрин: kurgansky--krg.sudrf.ru
Скрин: kurgansky--krg.sudrf.ru

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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