Президент Путин прибыл в Тобольск

Президент России Владимир Путин прибыл в Тюменскую область с рабочей поездкой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Тобольск (Тюменская область). Об этом сообщает ТАСС.

«Путин прибыл с рабочей поездкой в Тобольск Тюменской области, где в режиме видеоконференции проведет совещание о развитии нефтегазохимии», — указано в сообщении ТАСС. Ранее URA.RU рассказало о том, что президент Путин 1 декабря проведет в Тобольске совещание по проблемам нефтегазохимической отрасли, откроет новое производство и встретится с губернатором Александром Моором.

За несколько дней до визита президента в городе были замечены боевые вертолеты и военная техника. Также сообщалось о том, что туда стянули силовиков со всей Тюменской области.