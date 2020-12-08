08 декабря 2020

Свердловской области выдели всего тысячу доз вакцины от COVID

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Вакцина от коронавируса. Гам-ковид-вак. Челябинск, шприц, процедурный кабинет, вакцинация, прививка от ковид
Прививки будут ставить медикам из «красных зон» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловскую область 10 декабря поступит первая партия вакцины от коронавируса. По словам замгубернатора Павла Крекова, речь идет о тысяче доз вакцины «Спутник V».

«Мы завтра получаем тысячу доз вакцин, далее до конца года мы получим еще почти четыре тысячи вакцин», — сообщил Креков. Он уточнил, что в первую очередь прививать будут медиков, которые работают в «красных зонах» больниц. Кроме медиков приоритетом будут пользоваться учителя, соцработники и сотрудников правоохранительных органов.

Жители региона, которые относятся к другим категориям, по словам замгубернатора, смогут оставить заявки на получение прививки в январе 2021 года. В следующем году, подчеркнул Креков, прививать свердловчан планируют также вакциной центра Гамалеи. Завершить прививочную кампанию от коронавируса планируют в марте.

Ранее поступление вакцины анонсировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Надеюсь, что вакцинация поможет нам как можно скорее справиться с коронавирусом», — отмечал он.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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