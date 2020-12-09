Умер белорусский политик, подписавший соглашения о развале СССР

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Прощание с бывшим депутатом Свердловской областной думы Константином Карякиным на Лесном кладбище. Екатеринбург, могила, кладбище, карякин константин
Вячеслав Кебич умер от осложнений, вызванных коронавирусом Фото: Анна Майорова © URA.RU
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В Белоруссии умер экс-премьер Вячеслав Кебич. Он известен подписанием соглашений в Беловежской пуще, которые положили конец существованию СССР. Об этом сообщают в Совете министров Республики Беларусь.

«Скончался Вячеслав Кебич — первый премьер-министр Беларуси. Кебич умер в Минске на 85-м году жизни», — сообщает радио Sputnik Беларусь. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом.

В декабре 1991 года в белорусских Вискулях (Беловежская пуща) представителями Республики Беларусь, РСФСР и Украины были подписаны «Соглашения о создании Содружества Независимых Государств», в которых также констатировалось прекращение существования СССР. Вячеслав Кебич, представлявший правительство Белоруссии, рассказывал, что инициатором этих соглашений выступила российская делегация, при этом все остальные присутствующие «спонтанно его подписали».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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