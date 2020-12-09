В Кремле ответили на слухи о копиях кабинетов Путина в регионах

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча Владимира Путина с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ. Москва, путин владимир
У Владимира Путина нет одинаковых кабинетов, имитирующих подмосковный, сказал Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У президента России Владимира Путина нет копии подмосковного рабочего кабинета в Сочи. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя информацию, появившуюся в СМИ.

До этого появились сообщения, что в резиденции Путина в Сочи была построена копия его рабочего кабинета в Ново-Огарево. Сообщается, что глава государства мог находиться в Сочи как минимум с конца лета, о чем свидетельствуют, в частности, маршруты президентского самолета.

«Это неправда, президент ежедневно проводит публичные мероприятия, одинаковых кабинетов нет. У президента много кабинетов в разных городах, он ими пользуется», — заявил Песков во время общения с журналистами. Представитель Кремля назвал такие сообщения компонентами информационной атаки.

Ранее Песков комментировал появление в СМИ информации о состоянии здоровья президента РФ и о его семье. Пресс-секретарь Путина заверил, что глава государства здоров, а распространение слухов его не беспокоит.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...