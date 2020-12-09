В Кремле ответили на слухи о копиях кабинетов Путина в регионах

У президента России Владимира Путина нет копии подмосковного рабочего кабинета в Сочи. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя информацию, появившуюся в СМИ.
До этого появились сообщения, что в резиденции Путина в Сочи была построена копия его рабочего кабинета в Ново-Огарево. Сообщается, что глава государства мог находиться в Сочи как минимум с конца лета, о чем свидетельствуют, в частности, маршруты президентского самолета.
«Это неправда, президент ежедневно проводит публичные мероприятия, одинаковых кабинетов нет. У президента много кабинетов в разных городах, он ими пользуется», — заявил Песков во время общения с журналистами. Представитель Кремля назвал такие сообщения компонентами информационной атаки.
Ранее Песков комментировал появление в СМИ информации о состоянии здоровья президента РФ и о его семье. Пресс-секретарь Путина заверил, что глава государства здоров, а распространение слухов его не беспокоит.
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