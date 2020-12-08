В Кремле рассказали об отношении Путина к слухам о личной жизни

Дмитрий Песков подчеркнул, что президента не беспокоит растущее количество слухов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Растущее количество слухов о здоровье президента РФ Владимира Путина является полной чушью и его абсолютно не беспокоит. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я вчера сказал об отношении ко многим публикациям и расследованиям — это компиляция разных слухов. Мы знаем, кто этим занимается, и знаем, что это будет продолжаться дальше. Что касается здоровья президента — это чушь полная. Здесь нет никаких приличий. Хотя бы спросили — мы бы ответили», — рассказал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что Путина не беспокоит растущее количество публикаций, касающихся его здоровья и его семьи. Нежелание главы государства раскрывать информацию о своих детях Песков связал с возможной террористической угрозой, о которой неоднократно говорил сам президент.