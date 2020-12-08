08 декабря 2020

При каких условиях в Курганской области ослабят карантин. Прогноз

© Служба новостей «URA.RU»
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Приёмный покой в красной зоне городской больницы. Курган, защитный костюм, медики, фельдшер на вызове, скорая помощь, фельдшер, зона карантина, красная зона, городская больница 2
В регионе увеличивается число новых заражений коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Число новых случаев заражения COVID-19 в Курганской области с начала декабря не опускалось ниже 103. Из-за ухудшения коронавирусной обстановки в регионе, по прогнозу URA.RU, переход на новый этап снятия ограничений в ближайшее время маловероятен.

Для перехода на новый этап снятия ограничений региону нужно четыре дня подряд иметь не менее 207 свободных коек, тестировать на COVID-19 от 70 человек на 100 тысяч населения в день. Коэффициент распространения инфекции на разных этапах должен быть ниже 1,0, 0,8 или 0,5.

В Курганской области можно ввести послабления, если этот коэффициент четыре дня подряд будет ниже 0,5, так как регион находится на втором этапе снятия ограничений. Это в ближайшую неделю возможно лишь в оптимистичном сценарии. Для него число новых случаев заражения коронавирусом должно ежедневно сокращаться на 23, что почти нереально.

Для стабильного прогноза нужно ежедневно регистрировать 105 новых случаев заражения COVID-19 (среднее значение по итогам последних семи дней). Чтобы выполнить пессимистичный сценарий, хватит даже минимального ежедневного роста числа заболевших.

На 9 декабря в регионе подтвердили 109 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордом для региона. Всего в области коронавирус обнаружили у 9754 человек. Для людей старше 65 лет местные власти ввели обязательную самоизоляцию, а часть школьников находится на дистанционном обучении.

Скрин: URA.RU
Скрин: URA.RU
Скрин: URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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