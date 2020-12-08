В Курганской области обновился рекорд по коронавирусу

За все время в регионе обнаружили 9754 больных коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 9 декабря выявили 109 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Предыдущий рекорд по числу больных коронавирусом зафиксировали 6 декабря, когда за день выявили 108 случаев.

«На 9 декабря в Курганской области лабораторно подтверждены 109 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. 37 зараженных обнаружили в Кургане, остальных — в Белозерском, Варгашинском, Далматовском, Каргапольском, Катайском, Кетовском, Куртамышском, Лебяжьевском, Целинном, Шадринском, Шатровском, Щучанском, Юргамышском районах, Шумихинском муниципальном округе и Шадринске.

С начала пандемии в регионе обнаружили 9754 случая COVID-19. Ранее URA.RU публиковало три варианта развития ситуации с коронавирусом в регионе.

15 июня в Курганской области ввели обязательный масочный режим. В регионе можно посещать кинотеатры, бани, кафе и рестораны. 11 июля власти отменили ограничения, связанные со въездом в регион. Из-за роста заболеваемости в октябре власти ввели обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет, а дети могут находиться на улице без взрослых, только если идут в школу или больницу. Для помощи в борьбе с коронавирусом в Курганскую область приехали медики из других регионов.