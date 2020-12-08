В окружении митрополита Кульберга нашли влиятельных политиков

Евгений Кульберг и Владимир Тунгусов (справа) часто контактировали на официальных мероприятиях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбургской митрополии назначен новый глава

Новый глава Екатеринбургской митрополии Евгений (Кульберг), назначенный 8 декабря на этот пост решением Священного Синода, входит в ближний круг общения ключевых свердловских политиков. Об этом URA.RU рассказал собеседник, близко знакомый с митрополитом.

«Кульберг был не просто представителем епархии, который посещал мероприятия, когда на них не мог приехать [экс-глава Екатеринбургской митрополии, ныне глава Татарстанской митрополии] Кирилл. У него установились хорошие личные отношения с бывшими и действующими представителями региональной элиты», — утверждает инсайдер.

Митрополит Евгений контактирует с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и его замами — Алексеем Орловым и Павлом Крековым; хорошо знаком с бывшим первым замгубернатора Владимиром Тунгусовым, контактировал с бывшим губернатором Эдуардом Росселем и сити-менеджером Екатеринбурга Александром Якобом.

URA.RU писало, что Евгений Кульберг в мае 2018 года был назначен епископом Нижнетагильским и Невьянским, а 25 августа 2020 года — викарием патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Известно, что в молодости он участвовал в погроме выставки «Осторожно, религия». Своего участия в этой силовой акции он не скрывал и не стеснялся.