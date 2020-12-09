В Москве задержан вор в законе, ограбивший пенсионерку

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Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, наручники, суд, судебный процесс, задержание
Мераб Ломсадзе находился в федеральном розыске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Москве задержан вор в законе Басмач (Мераб Ломсадзе). Он обвиняется в грабеже пожилой женщины, с которой начал общение на сайте знакомств.

«Сотрудники полиции задержали мужчину, который на девять миллионов рублей ограбил познакомившуюся с ним на сайте знакомств пожилую женщину. Задержанный — вор в законе Басмач», — пишет «Московский комсомолец». Предполагается, что жертвами преступника могли стать десятки женщин.

Совершая преступление, Ломсадзе принес женщине домой блюдо из ресторана, в которую подсыпал снотворное, рассказала сама пострадавшая. По ее словам, она уснула, а после обнаружила, что из сейфа пропали девять миллионов рублей. Кроме того, вор предварительно устанавливал в квартире жертвы камеры, чтобы понимать, где женщина прячет деньги и драгоценности.

У задержанного есть законная супруга. Кроме того, в Беларуси он осужден на десять лет за кражу, уничтожение документов и вовлечение в криминальную деятельность несовершеннолетних. В России преступник также находился в федеральном розыске. Сейчас МВД занимается поиском других жертв вора, никто из них самостоятельно не обращался в правоохранительные органы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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