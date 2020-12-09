В Москве задержан вор в законе, ограбивший пенсионерку

В Москве задержан вор в законе Басмач (Мераб Ломсадзе). Он обвиняется в грабеже пожилой женщины, с которой начал общение на сайте знакомств.
«Сотрудники полиции задержали мужчину, который на девять миллионов рублей ограбил познакомившуюся с ним на сайте знакомств пожилую женщину. Задержанный — вор в законе Басмач», — пишет «Московский комсомолец». Предполагается, что жертвами преступника могли стать десятки женщин.
Совершая преступление, Ломсадзе принес женщине домой блюдо из ресторана, в которую подсыпал снотворное, рассказала сама пострадавшая. По ее словам, она уснула, а после обнаружила, что из сейфа пропали девять миллионов рублей. Кроме того, вор предварительно устанавливал в квартире жертвы камеры, чтобы понимать, где женщина прячет деньги и драгоценности.
У задержанного есть законная супруга. Кроме того, в Беларуси он осужден на десять лет за кражу, уничтожение документов и вовлечение в криминальную деятельность несовершеннолетних. В России преступник также находился в федеральном розыске. Сейчас МВД занимается поиском других жертв вора, никто из них самостоятельно не обращался в правоохранительные органы.
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