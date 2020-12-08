В Перми 12 дней выдают ложную статистику по коронавирусу

С 27 на 28 ноября в Перми выросло число заразившихся коронавирусом на 1146, а официально — на 146 случаев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае из общего числа заразившихся коронавирусом исчезло около тысячи человек. Такой вывод можно сделать, сравнив данные, публикуемые оперштабом, с данными, нанесенными на онлайн-карту распространения инфекции (представлена на сайте правительства). Существенные расхождения начались с 28 ноября.

Число заразившихся коронавирусом в 46 муниципалитетах Пермского края по состоянию на 8 декабря составляет 24 120 человек. Такие данные представлены на онлайн-карте распространения инфекции, опубликованной на сайте регионального правительства. При этом, по официальным данным, общее число заразившихся в крае по состоянию на этот же день на 990 человек меньше — 23 130 случаев заболевания.

На иллюстрациях к ежедневным новостям регионального оперштаба о распространении инфекции по муниципалитетам видно, что с 27 на 28 ноября в Перми резко выросло число заразившихся коронавирусом. Если 27 ноября было 11 796 заразившихся, то 28 ноября уже стало 12 942 заразившихся. Разница — 1146 случаев, тогда как по официальным данным в Перми было выявлено 146 фактов заражения коронавирусом.

URA.RU попросило пресс-службу регионального минздрава, где ведут числа заразившихся по территориям, прокомментировать данную информацию. На момент публикации ответ не получен.

В Перми по состоянию на 8 декабря якобы выявлено 14 546 случаев заражения коронавирусом Скрин: сайт правительства Пермского края