Челябинских рыбаков выгоняют с любимых озер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские рыбаки-любители записали открытое обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой вернуть им возможность бесплатно рыбачить на всех озерах. Об этом URA.RU рассказал председатель рабочей группы комитета по рыболовству и рыбоводству общественной палаты Челябинской области Михаил Акатьев.

«Мы получаем сотни обращений рыбаков со всех уголков Челябинской области с просьбой дать им возможность рыбачить на любимых озерах. Часть из них легла в основу видео. Сейчас оно монтируется и в ближайшее время будет направлено президенту», — заявил URA.RU Акатьев.

«Обращаемся к вам с простой человеческой просьбой — вернуть в Челябинскую область любительскую рыбалку. На наших самых любимых озерах Росрыболовство запрещает ловить нам даже окуня, а предпринимателям разрешает абсолютно все. Там называют это выполнением продовольственной программы», — говорит один из участников видео-флешмоба.

По мнению рыбаков-любителей, обычные караси, окуни и чебаки вдруг стали собственностью предпринимателя. Они удивлены, так как эта рыба всегда разводилась в водоемах естественным образом.

«Это не мы пришли на их пруды, а они пришли к нам. Рыбы все меньше, предприниматели ничего не зарыбляют, только вылавливают. Прошу вас спасти увлечение рыбаков-любителей, а также Челябинскую область и нашу рыбу от полного уничтожения», — подытожили челябинские рыбаки.