ФСБ задержала подростка, готовившего теракт

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Клипарт. Сургут, автомат, оружие, стрелок, детская преступность, подросток с оружием, школьник с автоматом
У задержанного изъяли оружие и средства связи Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Туле сотрудники Федеральной службы безопасности задержали подростка, который готовил теракт в одной из школ города. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

«Задержан местный житель 2002 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на учебное заведение. У него изъяты обрез охотничьего ружья и средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях», — говорится в сообщении.

Также в материалах сказано, что по факту случившегося заведено уголовное дело из-за незаконного приобретения и хранения оружия (часть 2 статьи 222). Кроме того, решается вопрос о дополнительной процессуальной квалификации действий задержанного.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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