ФСБ задержала подростка, готовившего теракт

В Туле сотрудники Федеральной службы безопасности задержали подростка, который готовил теракт в одной из школ города. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
«Задержан местный житель 2002 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на учебное заведение. У него изъяты обрез охотничьего ружья и средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях», — говорится в сообщении.
Также в материалах сказано, что по факту случившегося заведено уголовное дело из-за незаконного приобретения и хранения оружия (часть 2 статьи 222). Кроме того, решается вопрос о дополнительной процессуальной квалификации действий задержанного.
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