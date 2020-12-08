У многодетных тюменцев появился еще один способ купить жилье

Молодые многодетные семьи смогут вложить средства льготных кредитов в долевое строительство Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюменской области расширили программу льготных займов для молодых многодетных семей. Об этом говорится в постановлении правительства региона. Теперь деньги можно тратить и на вступление в программу долевого строительства.

«В соответствии с настоящим положением молодой семье заем предоставляется на оплату цены договора участия в долевом строительстве или уплату цены договора уступки участником долевого строительства прав требований участия в долевом строительстве», — такой пункт внесен постановлением правительства Тюменской области в положение о порядке предоставления займов молодым семьям. Другими словами, теперь кредиты от властей они могут тратить и на покупку жилья в строящихся домах. Но касается это только многодетных.

Ранее льготные займы все без исключения молодые семьи могли направить только на строительство частного дома либо погашение кредитов на эти цели. Многодетным же также было разрешено направить деньги на оплату кредитов на покупку жилья.

Ранее URA.RU писало, что в областной думе был рассмотрен законопроект о введении новой льготы для многодетных семей — полной оплате проезда к месту отдыха. Большинство депутатов его не поддержало.