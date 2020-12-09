Владимир Путин признал, что у людей нет денег Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Президент России Владимир Путин обеспокоен ситуацией с продуктами в России. Он заявил, что не хочет, чтобы в РФ был такой же голод, как в Советском Союзе. Об этом на совещании с членами правительства глава государства сказал главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву.

«Чтобы не получилось, как в Советском Союзе. В Советском Союзе есть все, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был, а сейчас не хватает, потому что у людей денег нет», — отметил он. По его словам, этому вопросу нужно уделить особое внимание.

Ранее Владимир Путин поспорил с губернатором Тюменской области Александром Моором о зарплатах жителей региона. Он не согласился с губернатором, что начисленная зарплата в 2020 году в регионе выросла на 1% за год. «Это нереально, по-моему. Это номинально», — сказал он.