Путин заявил о недопустимости голода в России. Видео

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин признал, что у людей нет денег Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Президент России Владимир Путин обеспокоен ситуацией с продуктами в России. Он заявил, что не хочет, чтобы в РФ был такой же голод, как в Советском Союзе. Об этом на совещании с членами правительства глава государства сказал главе Минсельхоза РФ Дмитрию Патрушеву.

«Чтобы не получилось, как в Советском Союзе. В Советском Союзе есть все, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был, а сейчас не хватает, потому что у людей денег нет», — отметил он. По его словам, этому вопросу нужно уделить особое внимание.

Ранее Владимир Путин поспорил с губернатором Тюменской области Александром Моором о зарплатах жителей региона. Он не согласился с губернатором, что начисленная зарплата в 2020 году в регионе выросла на 1% за год. «Это нереально, по-моему. Это номинально», — сказал он.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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