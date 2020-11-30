Путин поспорил с Моором о доходах тюменцев

Путин напомнил Моору, что реальные доходы россиян в 2020 году упали Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин поспорил с губернатором Тюменской области Александром Моором о зарплатах жителей региона. Разговор произошел в рамках встречи главы государства и области.

Моор доложил Путину, что реальная начисленная зарплата в 2020 году выросла на 1% по сравнению с прошлым годом. «Не могу согласиться. Это нереально, по-моему. Это номинально», — цитирует Путина telegram-канал RIAKremlinpool.

«Это реально по статистике. Реально», — возразил Моор. В ответ на это Путин настоял, что губернатор говорит о номинальной зарплате. Глава государства напомнил, что реальные доходы населения в 2020 году упали из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса.

Путин находится в Тюменской области с рабочим визитом. Сначала он посетил завод «Запсибнефтехим», затем провел совещание по развитию нефтегазохимической отрасли и затем встретился с Моором.