В Челябинске обострилась борьба за округ в Госдуму

Илью Мительмана упрекают в конфликтности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Борьба за будущий мандат депутата Госдумы от «Единой России» по Челябинскому округу вышла на новый уровень. Депутат гордумы Илья Мительман, один из возможных кандидатов, которого рассматривали в ЕР для участия в выборах в 2021 году, может лишиться поддержки партии еще до праймериз. Об этом сообщил URA.RU источник в ЕР.

«Партия рассматривает на этот округ вице-спикера ЗСО Владимира Павлова, депутата ЗСО Алексея Денисенко и Мительмана, — напомнил URA.RU инсайдер. — Всем троим дали задания участвовать в социальных проектах. Но также были вводные не допускать конфликтных ситуаций. Мительман эти вводные не выполняет». В региональном исполкоме ЕР от комментариев воздержались.

Как отметил инсайдер, Мительман конфликтует с мэром Челябинска Натальей Котовой и спикером гордумы Андреем Шмидтом. «Явно провоцировал их на конфликт на заседании фракции ЕР в думе, задавал вопросы не по теме, — говорит инсайдер. — Похожая история повторилась на слушаниях по бюджету. 60% территории Челябинска входит в Челябинский округ. Мнение мэра и спикера думы будут учитывать».

Получить комментарий Шмидта и Котовой не удалось. «Есть такая поговорка: „Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах!“» — заявил URA.RU Мительман. Он также заметил, что продолжает вести депутатскую работу независимо от любых факторов, включая предвыборные. «Помогли 25 многодетным семьям, готовимся к Новому году. Много инициатив вношу в гордуму, но, к сожалению, не нахожу поддержки руководства. Впрочем, это рабочие моменты», — добавил депутат.

В 2016 году в округе при поддержке ЕР в Госдуму избрался Андрей Барышев. Сейчас партия не хочет оказывать ему поддержку. При этом сам он говорит URA.RU, что будет участвовать в праймериз в этом округе.