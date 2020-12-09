Илья Варламов составил новый рейтинг Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В список городов с самыми дорогими елками на главной площади, который составил блогер Илья Варламов, попал Екатеринбург. Отдельно Варламов отметил и Нижний Тагил, которому ледовый городок обошелся в 23,6 миллиона рублей. Об этом блогер написал в «Живом журнале».

«Каждый год из бюджетов всех уровней тратятся огромные суммы на украшение российских городов к Новому году. Например, власти Ставрополя в этом году закупили 132 светодиодных дерева за 64 миллиона рублей, а мэрия Нижнего Тагила строит ледовый городок за 23,6 миллиона рублей. Давайте посмотрим, во сколько обошлись главные елки другим городам России: Красноярск — 33 млн рублей, Санкт-Петербург — 13 млн рублей, Екатеринбург — пять миллионов рублей», — говорится в сообщении. Таким образом, столица Урала расположилась на седьмом месте этого списка.

Блогер также рассказал и о том, что под елками подразумеваются не живые деревья, а металлические каркасы, в которые подрядчик ставит искусственные или настоящие еловые лапы и потом обвешивает конструкцию гирляндами и шарами. «Почему мэрии так любят такие „елки“? Потому что они дорого стоят: металлический каркас намного дороже елочки из леса. Во-первых, сам по себе, во-вторых, он требует много сил и средств на монтаж-демонтаж», — заключил Варламов.

Блогер известен и другими громкими высказываниями. Так, в начале декабря он оправдал пенсионеров, занимающихся кражами. По его мнению, преступления они совершают из-за нищеты. Сам Варламов находится на втором месте среди читаемых на платформе LiveJournal.