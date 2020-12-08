94-летняя звезда Instagram из Магнитогорска попала в реанимацию

У бабушки Раисы 80% поражения легких Фото: raisa_90years_old, Instagram

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Известная бабушка-блогер в Instagram из Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, 94-летняя Раиса Гладских попала в реанимацию ковидного госпиталя. Об этом URA.RU сообщили ее внучки.

«Бабушка заболела в начале ноября, КТ показало 36% поражения [легких]. Сначала дома лечилась, потом в больнице. Но все было в легкой форме, даже без температуры», — рассказала URA.RU одна из внучек бабушки Раисы.

Родные рассказали, что она выписалась из больницы и пять дней чувствовала себя нормально. А потом бабушке резко стало плохо, она начала задыхаться. «КТ показало 63% поражения легких, снова положили в больницу. Ей опять стало лучше, забрали ее домой, правда, она уже не могла встать на ноги и очень по этому поводу злилась. Она у нас гордая и независимая», — уточнили URA.RU родственники бабушки.

По словам внучек, Раиса три дня была дома и радовалась, что вышла из больницы, делала гимнастику для ног и дыхательные упражнения, пыталась встать. Утром 9 декабря ей опять стало плохо. «На КТ диагностировали уже около 80% поражения. Состояние очень тяжелое. На вопрос, как настроение, сказала мне по телефону: „Бодро идем ко дну“», — поделилась с URA.RU одна из внучек. Родственники попросили всех 14 тысяч подписчиков мысленно пожелать ей здоровья и сил.

Жительница Магнитогорска приобрела массу поклонников, заведя аккаунт в Instagram в 2016 году в 90 лет. Вести свою страницу ей помогли внучки. Сейчас у бабушки Раисы более 14 тысяч подписчиков. Не считая поста о госпитализации, в последний раз она публиковала новые записи еще в августе.