Глава Сургута Вадим Шувалов рассматривается в качестве кандидата в Госдуму Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Отставка главы Сургута

Уход в окружное правительство для главы Сургута Вадима Шувалова может быть лишь промежуточным звеном для того, чтобы баллотироваться в Госдуму. Такую версию озвучил URA.RU представитель политического истеблишмента ХМАО, пожелавший остаться анонимным.

«У Шувалова хорошая узнаваемость по Сургуту. Но одномандатный избирательный округ №223 в Госдуму распространяется на всю восточную часть Югры. Поэтому он нуждается в мощной „подсветке“ в Нижневартовске, Мегионе: он в качестве окружного чиновника должен себя ярко проявить за несколько месяцев, чтобы заработать политические очки, и потом сможет спокойно баллотироваться в федеральный парламент», — рассуждает инсайдер.

Другой собеседник URA.RU склонен предполагать, что Шувалов ушел в отставку, чтобы стать одним из вице-губернаторов Югры. «Именно должность заместителя губернатора является статусной и достойной для главы самого крупного муниципалитета ХМАО. Сомневаюсь, что затем Шувалов будет избираться в Госдуму. Слишком сложная схема. Раскручивать его как кандидата в Нижневартовске можно и без назначения в окружное правительство», — считает источник. Сам Шувалов не ответил на звонки корреспондента URA.RU. Директор департамента общественных и внешних связей ХМАО Елена Шумакова также не взяла телефонную трубку.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты сургутской думы намерены на внеочередном заседании принять отставку главы города. Временно исполняющим обязанности мэра предположительно станет нынешний замглавы Алексей Жердев.