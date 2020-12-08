Инсайд: вице-губернатор ЯНАО взялась за скандальное село

На закрытом совещании обсуждалось аварийное село Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова провела закрытое совещание по запуску проектного офиса в Тазовском районе. Структура будет сопровождать жителей аварийного села Газ-Сале, которое в ближайшее время расселят. Об этом URA.RU сообщили несколько источников в районной администрации.

Окружное правительство ранее утвердило меры поддержки газсалинцев, и теперь, по словам инсайдеров, от чиновников требуют качественно отработать вопрос с каждой семьей. «Мало собрать заявления с людей и определиться с выбранной мерой поддержки, нам говорят, что мы должны помочь им с работой, устройством детей в школы и детские сады», — рассказал URA.RU один из участников совещания.

Курировать работу проектного офиса будет первый замглавы Тазовского района Семен Свидлов. Офис заработает в ближайшее время: с каждым человеком, решившим переехать из Газ-Сале, будет работать персональный менеджер. «На днях людям отправят подробные информационные письма о вариантах мер жилищной поддержки. Соколова прямо сказала — должны быть готовы к любым вопросам от жителей и с вниманием отнестись к каждой нестандартной ситуации», — пояснил собеседник в районной администрации.

Официально подтвердить информацию о визите Соколовой к моменту публикации URA.RU не удалось. В пресс-службах администрации Тазовского района и правительства ЯНАО взяли время на подготовку комментария.

Вопрос о судьбе Газ-Сале, где износ жилого фонда достиг 80%, возник после закрытия в селе всех предприятий. В ходе опроса 94% жителей высказались за переезд в другие населенные пункты. Было принято решение, что село официально прекратит существование в 2025 году, влившись в поселок Тазовский.