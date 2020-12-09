Минобороны России устроило показательную тренировку ядерных сил. Видео

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Ракеты поразили цели на полигонах Кура и Пембой Фото: скрин с видео Минобороны РФ

Минобороны России провело тренировку по управлению стратегическими наступательными силами. Кадры учебных боев опубликованы на youtube-канале военного ведомства.

«К участию в тренировке привлекались силы и средства наземной, морской и авиационной составляющей стратегических ядерных сил России», — сообщает агентство RNS. Военнослужащие провели учебно-боевые пуски межконтинентальной баллистической ракеты, баллистической ракеты подводной лодки, высокоточных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности.

Учения прошли на испытательном космодроме Плесецк, в акватории Баренцева моря; в них также были задействованы аэродромы «Энгельс» и «Украинка», сообщили в пресс-службе Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что задачи тренировки выполнены в полном объеме.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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