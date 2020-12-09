У россиян недостаточно денег на продукты Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Заявлением о недопустимости голода в России президент РФ Владимир Путин послал премьеру Михаилу Мишустину четкий сигнал, запрещающий подгонять цены в магазинах РФ под общемировые. Таким мнением с URA.RU поделился политолог Сергей Маркелов, комментируя заявление главы государства.

Ранее Путин выразил обеспокоенность ситуацией с продуктами в России. Президент заявил, что у людей нет денег на еду, отметив, что в дальнейшем нельзя допустить массового голода, который был в СССР.

«Путин признал, что у людей нет денег даже на продукты. До него дошла информация о покупательской способности населения. Но дело не только в том, что он озвучил проблему, но и в том, как он обозначил ее причину. Президент считает, что проблема повышения цен в желании подогнать цены в наших магазинах под общемировые. Путин намекнул, где собака зарыта», — заявил URA.RU Маркелов.

Глава государства задал власти немой вопрос, отметил эксперт. «Он дал понять, что, учитывая импортозамещение, у нас нет необходимости привязывать цены к общемировым — идите и отвязывайте. Исходя из этого, несложно понять, куда теперь побежит правительство. Будут в спешном порядке выяснять, кто из цепочки всего ритейла выходит за допустимые рамки», — заключил Маркелов.

При этом общая картина в российской экономике дает надежду на улучшение ситуации, считает руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. «Изъятием налички в ноябре ЦБ смог добиться улучшения курса рубля. Это стандартная линия регулятора, которой он поддерживает рубль в трудную минуту. Рубль укрепился. Несмотря на то, что цены растут сейчас, есть надежда на улучшение. Если укрепление рубля продолжится, то цены могут упасть. Причем подешеветь может импорт или некоторая его часть», — заявил URA.RU Колташов.