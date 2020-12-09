В социальных сетях не восприняли запрет на жарку шашлыков всерьез Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России обновили правила противопожарной безопасности. Граждане РФ больше не смогут жарить шашлыки во дворах и даже на своих участках.

Согласно документу, правила противопожарной безопасности вступают в силу с 1 января 2021 года. Кроме запрета на приготовление шашлыков в законе прописаны и другие ограничения: так, нельзя будет жечь мусор, листья и другие материалы. Запрещено выбрасывать горючие отходы на общих территориях, прилегающих к домам и другой недвижимости.

Пользователи социальных сетей отреагировали на это по-разному, но в основном с юмором. Судя по комментариям большинства людей, новый закон никто всерьез не воспринял.

Для одних запрет стал настоящим вызовом. Пользователь Максим решил, что даже закон его не остановит, если ему захочется шашлыков Скриншот URA.RU

Другие пользователи пустились в философские рассуждения. Так, автор сообщения Александр вспомнил слова одного из древних мудрецов Скриншот URA.RU

Некоторые пользователи пофантазировали на тему киберпанка, современного решения проблемы и новых технологий. Константин считает, что следить за россиянами будут с помощью квадрокоптеров Скриншот URA.RU

При этом нашлись и те, кто увидел в новом законе о противопожарной безопасности ущемление свободы человека Скриншот URA.RU

Другие пользователи социальных сетей упражнялись в остроумии. Комментатор Олег, например, считает, что на запах шашлыка будет приезжать полиция Скриншот URA.RU

Однако среди большинства тех, кто не отнесся к закону серьезно, нашлись люди, которых вся эта ситуация сильно взволновала. Пользователь Ирина недоумевает, как можно что-то запретить человеку, находящемуся в собственном дворе Скриншот URA.RU

Другие комментаторы не упустили возможность похвастаться своей электрошашлычницей и имеющейся сковородой. Комментатор под ником «Циник», к примеру, информирует, что жарит мясо прямо на лоджии своей квартиры Скриншот URA.RU