08 декабря 2020

Россиянам запретят летом жарить шашлыки во дворах

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица в парке Маяковского. Екатеринбург, самовар, парк маяковского, шашлыки, цпкио имени маяковского, жарит мясо
Россияне не смогут жарить шашлыки даже на даче Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Исходя из новых правил противопожарной безопасности россиянам нельзя будет жарить шашлыки во дворах и даже на территории частных домов. Также гражданам запретят жечь мусор, сообщается в документе, вступающем в силу с 1 января 2021 года.

«На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи», — приводит новые правила ТАСС. Однако запрет не абсолютный, все это можно сделать, если есть специально оборудованное место.

Кроме того, во избежание пожаров, россиянам нельзя жечь мусор, листья и другие материалы. Запрещено выбрасывать горючие отходы на местах, находящихся на общих территориях, прилегающих к домам и другой недвижимости. На данный момент правила запрещают только разведение костров и сжигание отходов в местах общего пользования населенных пунктов.

Похожий запрет, но на шашлыки в лесах вводили чиновники одного из регионов УрФО этим летом. Примечательно, что 14% россиян считают выезд на шашлыки идеальным отдыхом, сообщает RT. Однако это развлечение действительно может быть небезопасно: так, в апреле отец на шашлыках случайно поджег двухлетнего сына, напоминает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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