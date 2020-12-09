Привлекшие внимание Путина цены на продукты опередили инфляцию

Продукты, сильный рост цен на которые возмутил президента России Владимира Путина, на прошлой неделе подорожали сильнее инфляции. Это следует из данных Росстата.
«Общая инфляция за последнюю неделю составила 0,2%. с 1 по 7 декабря 2020 года сильнее всего подорожали куриные яйца — на 3,2% и подсолнечное масло — на 1,7%. Сахарный песок вырос в цене на 0,7%. С 24 по 30 ноября он подорожал на 0,8%, с 17 по 23 ноября — на 1,3%, подсолнечное масло — на 1,1% и на 1,6% соответственно, яйца — на 1,8% и 1,4% соответственно», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные статистического ведомства. В результате, как отмечается, с конца декабря прошлого года сахар подорожал на 72,7%, подсолнечное масло — на 25,9%, яйца — на 4,9%.
Ранее, как напоминает RT, Владимир Путин возмутился ростом цен на базовые продукты питания. В ходе совещания по экономическим вопросам он заявил, что такая инфляция связана не с пандемией коронавируса, а с попыткой подогнать внутренние цены под мировые.
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