09 декабря 2020

Привлекшие внимание Путина цены на продукты опередили инфляцию

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Люди закупают продукты в гипермаркетах во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, корзина, продукты, тележка, гипермаркет, супермаркет, пандемия коронавируса
Базовые продукты подорожали сильнее инфляции Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Продукты, сильный рост цен на которые возмутил президента России Владимира Путина, на прошлой неделе подорожали сильнее инфляции. Это следует из данных Росстата.

«Общая инфляция за последнюю неделю составила 0,2%. с 1 по 7 декабря 2020 года сильнее всего подорожали куриные яйца — на 3,2% и подсолнечное масло — на 1,7%. Сахарный песок вырос в цене на 0,7%. С 24 по 30 ноября он подорожал на 0,8%, с 17 по 23 ноября — на 1,3%, подсолнечное масло — на 1,1% и на 1,6% соответственно, яйца — на 1,8% и 1,4% соответственно», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на данные статистического ведомства. В результате, как отмечается, с конца декабря прошлого года сахар подорожал на 72,7%, подсолнечное масло — на 25,9%, яйца — на 4,9%.

Ранее, как напоминает RT, Владимир Путин возмутился ростом цен на базовые продукты питания. В ходе совещания по экономическим вопросам он заявил, что такая инфляция связана не с пандемией коронавируса, а с попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

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© Служба новостей «URA.RU»
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