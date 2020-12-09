Названы самые популярные интернет-запросы россиян в 2020 году

Поисковый сервис Google проанализировал запросы россиян и выделили самые популярные из них в пяти категориях: «События года», «Что такое…», «Как…», «В домашних условиях…» и «Что посмотреть в…». Так, событиями года стали коронавирус, выборы в США и поправки в Конституцию РФ.
«Это, в первую очередь, пандемия коронавируса, которая остается главным событием года, взрыв в Бейруте, события в Беларуси и Нагорном Карабахе. Не остались без внимания российских пользователей и события в нашей стране — голосование за поправки в Конституцию и обращение президента к гражданам в связи с коронавирусом», — написано в официальном блоге Google с подведением итогов в проекте «Год в Поиске». В рейтинг «Событий года» также вошли два крупных спортивных события — последний бой Хабиба Нурмагомедова и матч Россия — Сербия.
Интерес людей к коронавирусу отражен и в других категориях. Так, в разделе «Что такое…» первые две позиции занимает пандемия и коронавирус. А в разделе «Как…» есть запросы «сшить маску» и «вернуть обоняние». Также в рейтинге «В домашних условиях» первое место занял антисептик.
Лидером рейтинга «Что посмотреть в…» стал Сочи. Также в десятку вошли Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург.
Также людей интересовало, как сделать вино и майонез в домашних условиях, отмечает телеканал 360. «Пятый канал» опубликовал ролик, подготовленный сервисом Google. В нем упомянуты выдержка и самоотверженность врачей, а также сплоченность граждан. Ярким моментом ролика стала доставка продуктов питания пенсионерам небезразличными гражданами.
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