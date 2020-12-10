Центробанк защитит россиян от навязывания услуг банками

Центробанк работает над новым законопроектом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В России могут законодательно ужесточить для банков правила продажи небанковских продуктов и услуг. Центробанк разработал проект закона, согласно которому кредитные организации будут обязаны раскрывать клиентам выгоды и риски вложений в письменной форме.

«Поправки в законодательство предполагают внедрение так называемых паспортов финансовых продуктов или ключевых информационных документов», — пишет РБК. В них будет раскрыта суть финансового инструмента, условия вложения денег, риски и гарантии для клиента, а также сведения о возможных комиссиях. Продавец должен будет отдать памятку потребителю до заключения договора.

Как заявил источник РБК в Банке России, законопроект в первую очередь позволит усилить контроль за кредитными организациями. В ЦБ отметили, что санкции за навязывание продуктов и услуг будут зависеть «от тяжести, повторности, устранимости нарушений». Однако директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов считает, что ограничения не будут иметь эффекта. По мнению эксперта, ситуацию изменит только повышение финансовой грамотности клиентов банков.

Ранее стало известно, что сложная ситуация с коронавирусом в России может крайне негативно сказаться на ряде кредитных организаций. Многих из них ждет дефолт, поскольку в третьем квартале 2020 года ситуация в банковском секторе не улучшилась, пишет «Дни.ру». Кроме того, сейчас опасения заставляют россиян хранить деньги при себе, а не в банках — это произошло из-за того, что ранее в период кризиса банки разорялись или ограничивали выдачу купюр в банкоматах, передает « Утро.ру ».