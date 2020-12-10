10 декабря 2020
09 декабря 2020

В пермском городе после скандала выбрали нового мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской Думы. Курган, часы, рука, ладонь, поднятая рука, пальцы, кисть руки, левая рука, голосование
Депутаты Чердыни определились с новым главой Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Новым главой Чердынского городского округа избрана Анна Батагова. Депутаты гордумы поддержали ее единогласно, сообщили URA.RU в думе. Ранее Батагова временно исполняла полномочия мэра после ухода прежнего главы Андрея Ламанова.

«На заседании присутствовали 11 из 12 депутатов горудмы. Депутаты единогласно поддержали Анну Батагову», — сказала управляющий делами окружной думы Лариса Шярпянскене. Помимо Батаговой на кресло мэра претендовала ведущий специалист отдела внутренней политики администрации Чердыни Любовь Бурдоленко.

Ламанов занимал пост главы Чердынского округа (ранее района) с 2013 года. В октябре этого года он покинул должность на фоне расследования уголовного дела в отношении ряда экс-чиновников администрации. Следственные органы подозревают бывших подчиненных Ламанова в мошенничестве.

Сам он, по данным источника URA.RU, скорее всего сможет избежать уголовного преследования. В следственном отделе Чердыни агентству ранее сообщили, что расследование продолжается, поэтому делать какие-либо выводы пока рано.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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