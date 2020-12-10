В пермском городе после скандала выбрали нового мэра

Депутаты Чердыни определились с новым главой Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Новым главой Чердынского городского округа избрана Анна Батагова. Депутаты гордумы поддержали ее единогласно, сообщили URA.RU в думе. Ранее Батагова временно исполняла полномочия мэра после ухода прежнего главы Андрея Ламанова.

«На заседании присутствовали 11 из 12 депутатов горудмы. Депутаты единогласно поддержали Анну Батагову», — сказала управляющий делами окружной думы Лариса Шярпянскене. Помимо Батаговой на кресло мэра претендовала ведущий специалист отдела внутренней политики администрации Чердыни Любовь Бурдоленко.

Ламанов занимал пост главы Чердынского округа (ранее района) с 2013 года. В октябре этого года он покинул должность на фоне расследования уголовного дела в отношении ряда экс-чиновников администрации. Следственные органы подозревают бывших подчиненных Ламанова в мошенничестве.

Сам он, по данным источника URA.RU, скорее всего сможет избежать уголовного преследования. В следственном отделе Чердыни агентству ранее сообщили, что расследование продолжается, поэтому делать какие-либо выводы пока рано.