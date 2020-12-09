В Челябинске ФСБ обезвредила банду убийц и вымогателей

В ОПГ участвовали 10 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинский областной суд направлено дело шести членов организованной преступной группировки. Всего в банде было 10 человек. Один из членов ОПГ покончил жизнь самоубийством, лидера банды соратники убили сами. Подробности URA.RU озвучили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Преступление выявлено сотрудниками регионального УФСБ. Члены банды были задержаны в декабре 2018 года. Они совершили ряд преступлений на территории региона», — сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

«В 2008 году они приобрели огнестрельное оружие, в том числе автомат АК-74М с глушителем и другое оружие с боеприпасами. В ночь на 5 сентября 2008 года они напали на предпринимателей и отняли 67 млн рублей», — заявили URA.RU в прокуратуре региона.

По данным источника URA.RU, лидером банды выступил Козин В. Он разделил деньги между сообщниками, после чего они задушили его веревкой и похоронили в чужой могиле на кладбище в деревне Алишева. В 2016 году банда повторила нападение на других бизнесменов, отняв 16 млн рублей.

После задержания два участника банды, Лукманов И. и Медведев А., заключили соглашение со следствием, и дело в отношении их выделено в отдельное производство. Еще один член банды, Терентьев О., был найден в СИЗО без признаков жизни. Судебные эксперты назвали причиной смерти суицид.