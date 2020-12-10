Между Челябинском и Екатеринбургом перекроют федеральную трассу

Движение на участке федеральной трассе М-5 «Урал» между Челябинском и Екатеринбургом будет полностью остановлено 13 декабря. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ Управление дорог «Южный Урал».
«Рядом с деревней Султаево в Сосновском районе на автодороге М-5 „Урал“ (подъезд к Екатеринбургу, на км 39+543) 13 декабря будет организовано временное перекрытие с полной остановкой движения с 23:30 до 00:00. Это делается в связи с установкой надземного модульного пешеходного перехода», — пояснили URA.RU в ведомстве.
Кроме того, с 22:00 до 23:30 воскресенья и с 00:00 до 01:30 понедельника, 14 декабря, на том же участке будет временно ограничено движение транспорта в виде снижения скорости. Автомобилистов просят учесть это обстоятельство, планируя дорогу в Челябинск или Екатеринбург.
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